Domenica 2 agosto 2020 - 13:14

Salvini attacca Di Maio sull’immigrazione

Il leader leghista: "Misure già previste dai decreti sicurezza, basta applicarli"

Roma, 2 ago. (askanews) – “Rimpatri veloci e interventi contro le imbarcazioni dei trafficanti: nell’assordante silenzio del premier e della Lamorgese, le proposte di Di Maio contro l’immigrazione clandestina sono tardive e già previste dai Decreti Sicurezza, gli stessi che la maggioranza vuole cancellare. Basta applicare le norme esistenti. Non solo. L’uso dell’esercito per sigillare i centri di accoglienza non va solo proposto come fa il ministro Guerini: va fatto. Tanto nessun giudice indagherà esponenti di Pd o 5Stelle per sequestro di persona….”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Intanto lo staff del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una nota, smentisce “categoricamente ogni parola e ricostruzione riportata oggi nell’articolo del Giornale”. La nota poi aggiunge: “Quanto scritto dal giornalista è del tutto falso e frutto della sua personale fantasia, tanto da non aver ritenuto necessario chiedere neanche conferma delle sue supposizioni allo staff del ministro stesso. Al contempo, smentiamo ogni interpretazione fuorviante fornita da alcuni organi di stampa secondo cui l’attenzione del ministro Di Maio verso gli sbarchi dalla Tunisia sia da leggere in contrapposizione al presidente del Consiglio. Il ministro Di Maio, in qualità di titolare della Farnesina, sta infatti semplicemente svolgendo il suo lavoro supportando quotidianamente l’azione di governo ed è in continuo contatto, oltre che con il premier Giuseppe Conte, anche con i ministri Lamorgese e Guerini. Ricordiamo, infine, che il tema migratorio rientra anche nel perimetro delle competenze del ministero degli Affari Esteri e riteniamo sia apprezzabile, che per la prima volta, dopo molti anni, la Farnesina, gli Interni e la Difesa stiano dimostrando di saper lavorare così concretamente e in piena sinergia su un dossier di stretto interesse nazionale. Era ciò che non accadeva da tempo e lo consideriamo un valore aggiunto per il Paese”.

Int9