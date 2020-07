Venerdì 31 luglio 2020 - 20:19

Parità di genere, il governo impone per decreto la doppia preferenza in Puglia

È un atto dovuto alle cittadine pugliesi

Roma, 31 lug. (askanews) – “È appena terminato il Consiglio dei ministri nel quale, a tutela dell’unità giuridica della Repubblica, abbiamo deliberato l’intervento sostitutivo del Governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione per garantire la doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali pugliesi”. Lo scrive su Facebook, la ministra Elena Bonetti “È un atto dovuto alle cittadine pugliesi e una lotta che ho raccolto dalla tenacia di tante donne, a partire da Teresa Bellanova. Affermiamo così che la parità di genere è un principio da tutelare in tutto il Paese, in maniera uniforme, perché in maniera uniforme va tutelato il diritto alle pari opportunità”.

“Avevo anticipato negli scorsi giorni la volontà di utilizzare questo strumento inusuale, sperando tuttavia che le istituzioni pugliesi si adeguassero autonomamente. Non avendolo fatto, non abbiamo avuto altra scelta che questa per garantire i diritti e la legalità. Ho chiesto e insistito per un commissario straordinario che sia garante della piena applicazione del decreto e lo abbiamo individuato nella persona del Prefetto di Bari”.

Gca/Int9