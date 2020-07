Venerdì 31 luglio 2020 - 00:02

Open Arms, ex ministro Tria: la responsabilità fu collegiale

In tv: tirarsene fuori dopo non è elegante

Milano, 30 lug. (askanews) – “Ho sentito parlare di interesse pubblico: per quel governo quello era interesse pubblico.

L’informazione stava sui giornali, chi non era d’accordo poteva esprimersi. Ci sono responsabilità collegiali. Non mi ricordo che qualcuno si sia espresso. Mi sembrava una decisione molto simile a tutte quelle precedenti. Non voglio dire quello che pensavo perché faccio parte di quel governo: la responsabilità è ovviamente collegiale e tirarsene fuori dopo non è elegante”. Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria – intervenendo in tv a “Stasera Italia News” su Retequattro – in merito all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms.

Lme