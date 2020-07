Giovedì 30 luglio 2020 - 14:12

Open Arms, Salvini: è un processo politico, non voglio aiutini

"Andrò a testa alta, rappresento l'Italia che non ha paura"

Roma, 30 lug. (askanews) – “Vi ringrazio per questo processo politico, mi fate un gran regalo: in quel tribunale ci vado a testa alta e con la schiena dritta”, e “senza chiedere aiutini a nessuno”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, concludendo il suo intervento in Senato prima del voto che deciderà sulla autorizzazione al processo nei suoi confronti per la vicenda Open Arms.

“Ringrazio la maggioranza silenziosa e laboriosa degli italiani che chiede un’immigazione controllata. Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia che ha portato arte, bellezza e cultura nel mondo, che non ha paura, che vuole che siano difesi i suoi confini, il suo onore e la sua dignità. Viva l’Italia, viva la libertà, viva la democrazia”.

rea/sam