Martedì 28 luglio 2020 - 20:11

Salvini a Conte: non c’è emergenza, lei mente agli italiani

"C'è solo nella vostra testa, ed è un danno per l'Italia"

Roma, 28 lug. (askanews) – “Senza emergenza non c’è lo stato d’emergenza. Lei sta mentendo agli italiani, lei sta dicendo bugie”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in dichiarazione di voto in Senato. “L’emergenza c’è solo nella vostra testa ed è un danno per l’Italia e gli italiani”.

Salvini ha citato il professor Sabino Cassese: “‘Si può prorogare lo stato d’emergenza? La risposta è negativa, per un motivo chiaro: se non c’è uno stato d’emergenza non si può dichiarare lo stato d’emergenza. In questa situazione la dichiarazione è inopportuna e illegittima’. Firmato dal professor Sabino Cassese, che penso che di diritto ne sappia più di lei, professor Conte, e non penso sia un sovranista e negazionista. Lei ci ha messo 40 minuti a dimostrare l’indimostrabile, che il professor Cassese smonta in una riga. È grave farsi bocciare all’esame di diritto dal profesor Cassese”.