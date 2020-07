Martedì 28 luglio 2020 - 12:47

Onorificenza a Sami Modiano, Mattarella: grati per testimonianza

"Ha tramandato memoria campi sterminio perchè non accada mai più"

Roma, 28 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Sami Modiano al quale ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana conferitagli lo scorso 18 luglio.

Il capo dello Stato ha ricordato come la Repubblica italiana debba “profonda gratitudine” a Sami Modiano per la sua testimonianza. Modiano, ha aggiunto il presidente, “ha sperimentato l’abisso e l’orrore dei campi di sterminio e coraggiosamente ha tramandato la memoria alle giovani generazioni perchè non accada mai più”.

