Martedì 28 luglio 2020 - 14:53

De Luca: screening di massa a scuola sia obbligatorio

Almeno per docenti e personale scolastico

Napoli, 28 lug. (askanews) – “Tutte le valutazioni scientifiche effettuate confermano che, diversamente da quanto si pensava, i giovani non sono esclusi dal rischio di essere contagiati, anzi la carica virale che hanno i giovani anche asintomatici è fortissima”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento ad un forum organizzato dalla Fondazione Banco Napoli. Il presidente campano si dice “preoccupato” soprattutto in vista del prossimo anno scolastico dove la situazione per alunni e famiglie “è pericolosa. Non so come procederà il Governo so che viene annunciato uno screening di massa ma dicono che sia su base volontaria. Io penso che dovrebbe essere obbligatorio almeno per i docenti e per il personale scolastico. Noi ci prepariamo a fare questo lavoro in piena autonomia per dare serenità alle famiglie e agli studenti” conclude.

