Martedì 28 luglio 2020 - 17:21

Conte: proroga dell’emergenza a ottobre con decreto

L'ha detto il premier al Senato

Roma, 28 lug. (askanews) – Il governo intende estendere lo stato di emergenza al “prossimo mese di ottobre” e la proroga avverrà attraverso un decreto legge. Lo ha detto, tra le altre cose, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in aula al Senato. “Le considerazioni espresse dal Comitato scientifico rafforzano le ragioni della proroga” dello stato d’emergenza “e gli effetti di chiara utilità che essa è suscettibile di produrre”, così Conte. Il CTS ha ricordato infatti che “il virus continua a circolare nel Paese, dando vita a focolai al momento isolati e circoscritti. La situazione internazionale resta poi preoccupante, anche in Paesi a noi vicini e confinanti, Francia, paesi balcanici, Spagna, richiede vigilanza per evitare che la ripresa dei contagi riguardi anche l’Italia”. Sulla misura, Conte ha detto di auspicare la convergenza dell’opposizione. Sempre per conte la misura è necessaria per avere un commissario straordinario, per il noleggio rapido di imbarcazioni quarantena per i migranti e per molte altre ragioni che ha definito “tecniche” inerenti alle azioni da intraprendere contro la pandemia da coronavirus.

Adm/Int2