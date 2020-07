Martedì 28 luglio 2020 - 19:49

Conte alle opposizioni: proroga emergenza non è torsione autoritaria

E' legittimo anche se non in Costituzione

Roma, 28 lug. (askanews) – “Nessuno dovrebbe, con onestà intellettuale, imputare al governo la volontà di prorogare lo sato d’emergenza per alimentare paure o allarmismi come pure purtroppo ho sentito, o addirittura per la velleità di provocare torsioni autoritative nel nostro sistema. Si può essere in disaccordo con questo governo, ma fin dall’inizio della pandemia questo governo ha agito in piena trasparenza, è venuto a confrontarsi con questo Parlamento, ha definito un percorso garantista”. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, replicando in Senato ad alcune delle argomentazioni svolte della opposizioni contro la proroga dello stato d’emergenza per la pandemia di Covid-19.

“Quando si dice che nella Costituzione non c’è lo stato d’emergenza non si può concludere che è illegittimo lo stato d’emergenza”, ha detto Conte. “La Costituzione non ragiona di stato d’emergenza. E’ una delle ragioni per cui abbiamo dovuto costruire un percorso normativo ad hoc. Ma non dobbiamo confondere il fatto che non ci sia un percorso ad hoc nella Costituzione col fatto che non si debba intervenire per adottare misure e seguire un iter normativo specifico”, ha spiegato Conte in replica al dibattito del Senato.