Martedì 28 luglio 2020 - 17:43

Casellati: in corso un’istruttoria dei questori sul mancato uso delle mascherine

Durante convegno con Salvini in Senato

Roma, 28 lug. (askanews) – I senatori questori “stanno facendo un’istruttoria” sul mancato uso della mascherina da parte di Matteo Salvini durante il convegno di ieri in Senato. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in Aula al termine dell’intervento della senatrice M5s Elisa Pirro, che ha duramente attaccato il segretario della Lega per l’episodio di ieri.

Rea/Int2