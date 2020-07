Lunedì 27 luglio 2020 - 19:28

Emergenza epidemiologica, Conte martedì al Senato e mercoledì alla Camera

Comunicazioni sulle ulteriori iniziative

Roma, 27 lug. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà in Parlamento le comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid: martedì 28 alle ore 16:30 in Senato e mercoledì 29 alle 9:30 alla Camera.

