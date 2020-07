Lunedì 27 luglio 2020 - 08:27

Berlusconi dice che Fontana è finito nel tritacarne giudiziario

"Non riusciranno a far cadere la Regione Lombardia"

Roma, 27 lug. (askanews) – “Povero Attilio, sono dispiaciuto che una persona perbene finita nel tritacarne mediatico giudiziario.

Per lui ho stima e affetto”. Così, a quanto riporta la Stampa, Silvio Berlusconi confida la sua opinione sul presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “C’è sempre il miraggio di far cadere la Regione, ma non ci riusciranno nemmeno questa volta”.

