Berlusconi ribadisce la sua posizione sul Mes, sul governo e sullo stato di emergenza

Intervista al Corriere della Sera

Roma, 26 lug. (askanews) – Dire sì al Mes non è un voto di fiducia a questo governo. Così Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera ma il leader di Forza Italia annuncia chesullo stato d’emergenza non ci sarà l’appoggio del centrodestra. E aggiunge: “Il via libera allo scostamento di bilancio? Decideremo dopo le risposte del premier in Aula”.

Berlusconi voterebbe “subito” il Mes, anche se i suoi alleati sono contrari, perché “non è un voto di fiducia”. “Chiedo al presidente Conte di portare la questione a una determinazione parlamentare al più presto possibile – ha detto – Ma il voto sul Mes è soltanto un voto sul Mes non è un voto di fiducia al governo né l’atto di nascita di una maggioranza diversa. C’è una convergenza di vedute su un argomento specifico e solo su questo, con parte della maggioranza e una divergenza con Lega e Cinque Stelle. Non ha alcun significato politico nazionale, questo deveessere chiaro. Da parte nostra è un atto di coerenza con la nostra visione dell’interesse nazionale, dell’Europa e delrapporto con l’Unione Europea”.

E al premier lancia un appello perché accolga le indicazioni di Forza Italia e le permetta di sostenere in Parlamento lo scostamento di Bilancio. Ma Berlusconi al governo non offre di più: è “fantapolitica” lo scenario che vedrebbe il suo partito appoggiare l’esecutivo. E anzi, con gli alleati dirà no alla proroga dello stato d’emergenza: “Non ci sono ragioni per farlo”.

