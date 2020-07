Sabato 25 luglio 2020 - 14:28

Cosa dice Salvini sulla bicamerale per il Recovery fund

"Non è il momento, sa di vecchio c'è bisogno di risposte adesso"

Roma, 25 lug. (askanews) – “Non è il momento di bicamerali che sa tanto di vecchio, di politica partitica, di tempi lunghi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, bocciando la proposta di Forza Italia in Senato di una Commissione bicamerale per la gestione dei 209 miliardi di euro in arrivo dall’Europa.

“Io arrivo da un incontro con gli industriali di Prato, Lucca e Pistoia che hanno bisogno di risposte adesso – ha spiegato Salvini, a Bologna per l’inaugurazione di una nuova sede del partito -. Stiamo parlando di fondi europei che se va bene arriveranno l’estate prossima”. Adesso bisogna pensare ai temi più urgenti: “Siamo nell’estate 2020”.

“A luglio – ha aggiunto Salvini – ci sono in partenza 12 milioni di cartelle esattoriali. Una delle prime proposte che la Lega farà al governo e al Parlamento è la pace fiscale per tutto quest’anno, quindi, l’azzeramento, il condono, la cancellazione di tutto quello che sono i problemi del passato. Di quello che accadrà nell’estate 2021 ci occuperemo l’anno prossimo. La mia preoccupazione è che molte imprese e famiglie italiane hanno bisogno oggi e non possono aspettare i soldi dell’Europa nell’estate prossima”.

