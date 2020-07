Sabato 25 luglio 2020 - 12:22

Basta con il Mes e niente alleanze dove governa il Pd (così Vito Crimi)

"Concentriamoci su come spendere il Recovery Fund"

Roma, 25 lug. (askanews) – Niente alleanze dove governa il Pd in vista delle Regionali e basta con il Mes, secondo il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi, intervistato da Il Fatto Quotidiano. “Non ci sono i presupposti per altre alleanze col Pd nelle Regioni, in Liguria è stata possibile perché noi 5S e i dem veniamo da cinque anni di opposizione al centrodestra. Ma dove governa il Pd, non ci sono le condizioni”, ha detto Crimi.

Interpellato sull’insistenza del Pd per il ricorso al fondo salva Stati, Crimi ha risposto: “Sono basito da questa insistenza sul Mes, non la comprendo. Capisco l’avere una posizione diversa, ma abbiamo la Bce che compra il nostro debito e soprattutto dobbiamo decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery Fund. Concentriamoci su questo e non su uno strumento definito rischioso anche da molti economisti. Tra l’altro, continuare aparlare del fondo salva Stati trasmette all’estero l’immagine di un’Italia con l’acqua alla gola, e non è affatto così”. Per il capo reggente del M5S, spetta poi “ai ministri competenti”decidere come impiegare i fondi del Recovery Fund, indicando come priorità “scuola, innovazione digitale, ambiente”.

Sim/Int11