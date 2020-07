Lunedì 20 luglio 2020 - 15:52

Vertice Ue, Conte: svolta con soglia sovvenzioni a 400 mld euro

Oppure a 390 mld ma con penalizzazioni per i rebate dei "frugali"

Bruxelles, 20 lug. (askanews) – Ieri notte c’è stata “una svolta” al Consiglio europeo di Bruxelles sul negoziato sul Recovery Fund e sul bilancio comunitario pluriennale 2021-2027, quando praticamente tutti gli altri Stati membri hanno affermato chiaramente di non voler scendere sotto la soglia dei 400 miliardi di euro per le sovvenzioni del Recovery Plan, mentre i cosiddetti paesi “frugali” continuavano a rilanciare al ribasso.

Lo ha detto il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte oggi a Bruxelles, parlando con i giornalisti all’uscita dal suo hotel, prima di recarsi al Consiglio europeo, che riprende alle 16.

Quella cifra è stata poi ripresa dalla proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha presentato ai “frugali” due opzioni: o la riduzione delle sovvenzioni del Recovery Plan a 400 miliardi, appunto, oppure un loro ulteriore taglio a 390 miliardi, ma con una “penalizzazione” parallela di 10 miliardi riguardo ai “rebate”, gli sconti sulla contribuzione nazionale al bilancio comunitario, di cui godono proprio i “Frugali”, oltre alla Germania.

“La soglia dei 400 miliardi per le sovvenzioni, oppure dei 390 miliardi con penalizzazioni, ha chiamato tutti alla responsabilità”, ha sottolineato Conte.

In sostanza, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, che pretendono sconti più importanti sul loro contributo al bilancio comunitario e allo stesso tempo una riduzione delle sovvenzioni Ue agli Stati, dovranno scegliere l’una o l’altra opzione.

La proposta iniziale della Commissione europea prevedeva sovvenzioni per 500 miliardi di euro, mentre Michel aveva prospettato nella sua prima bozza di compromesso una riduzione a 450 miliardi. Ieri sera, sembrava che i “frugali” avevano rilanciato facendo capire di poter accettare che le sovvenzioni fossero pari a non più di 350 miliardi, quando gli altri paesi hanno avvertito che non accetteranno meno di 400 miliardi.

Loc MAZ