Domenica 19 luglio 2020 - 10:49

Mattarella: Borsellino figura limpida, indica la via del coraggio

"Intransigenza morale e fedeltà ai valori della Repubblica"

Roma, 19 lug. (askanews) – “La limpida figura del giudice Paolo Borsellino, che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano, continuerà a indicare ai magistrati, ai cittadini, ai giovani la via del coraggio, dell’intransigenza morale, della fedeltà autentica ai valori della Repubblica”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio.

“Borsellino – sottolinea il Capo dello Stato – rappresentava, con la sua personalità e i suoi comportamenti, tutto ciò che la mafia e i suoi accoliti detestano e temono di più: coraggio, determinazione, incorruttibilità, senso dello Stato, conoscenza dei fenomeni criminali, competenza professionale”.

“Accrescevano la sua fama di magistrato esemplare – aggiunge Mattarella – la semplicità e la capacità di fare squadra, lontano da personalismi e desideri di protagonismo. Vi si aggiungeva la ferma volontà di andare avanti, di non arrendersi anche di fronte a rischi, ad attacchi, a incomprensioni e ostilità”.