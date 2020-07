Sabato 18 luglio 2020 - 14:43

Ue, Conte: veto inaccettabile, da domani riforma fiscale Ue

Duro intervento del premier al Consiglio europeo

Roma, 18 lug. (askanews) – Il ‘veto’ che alcuni Paesi vorrebbero riservarsi sull’attuazione del budget è “inaccettabile giuridicamente e politicamente” perché altera l’assetto istituzionale europeo. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di un intervento al Consiglio Europeo, secondo quanto si apprende da fonti italiane.

Per Conte è in corso una discussione spartiacque perché da “domani” dovrà essere affrontata in tutte le sedi europee “una riforma organica della politica fiscale europea”.