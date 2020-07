Venerdì 17 luglio 2020 - 15:57

Telefonata Grillo-Crimi: confermata la candidatura di Sansa in Liguria

Fonti: nessun disaccordo tra il capo politico e Di Maio, M5s compatto

Roma, 17 lug. (askanews) – E’ confermata la candidatura di Ferruccio Sansa alle regionali in Liguria. Sul nome del giornalista del Fatto Quotidiano sono faticosamente confluiti Pd e M5s la scorsa notte dopo una estenuante trattativa di settimane ma, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica oggi, l’accordo sarebbe stato stoppato da Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, però, si apprende da fonti pentastellate, ha telefonato al capo politico Vito Crimi confermando il sostegno a Sansa.

Fonti qualificate del Movimento riferiscono inoltre: “Contrariamente da quanto riportato sui media da fonti esterne al M5s e da alcuni organi di stampa non è in corso alcuna contrapposizione nel Movimento 5 Stelle. Vito Crimi e Luigi Di Maio lavorano in accordo e, come avviene di frequente, anche oggi si sono sentiti telefonicamente. Il Movimento è compatto a dispetto di qualunque insinuazione”.

Luc/Int9