Giovedì 16 luglio 2020 - 20:59

“Conte ha detto che il Mes non servirà” (Di Maio)

"Trattiamo sul Recovery Fund, perchè ne parliamo?"

Roma, 16 lug. (askanews) – “E’ stato lo stesso Conte a dire che il Mes non servirà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a ‘Stasera Italia’ su Rete4.

“Stiamo facendo – ha aggiunto – un negoziato per il Recovery Fund, in cui devi ottenere un risultato, perchè stiamo parlando di entrare in un altro strumento?”.

“Conte – ha poi aggiunto Di Maio – l’ho proposto io e devo dire che sono stato un bravo negoziatore e gli ho permesso, trattando, di diventare due volte premier. Ne sono orgoglioso, sta lavorando più che bene. Adesso ci rappresenta tutti ai tavoli europei e bisognerebbe tifare Italia, al di là di maggioranza e opposizione”.

Afe/Int9