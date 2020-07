Mercoledì 15 luglio 2020 - 12:21

Ue, Meloni a Conte: chi l’ha messa lì già vuole sostituirla

"Maggioranza tenuta insieme da attaccamento ad auto blu"

Roma, 15 lug. (askanews) – “Le grandi imprese sono figlie di grandi visioni, non di maggioranze raccogliticce, tenute insieme da sentimenti mediocri come l’attaccamento all’auto blu. E i grandi statisti si forgiano nel consenso, non nei giochi di Palazzo, con i quali chi l’ha messa lì già punta a sostituirla”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fdi, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte nell’Aula della Camera.

“Confido nel fatto – ha aggiunto – che arriverà presto il giorno in cui gli italiani potranno eleggere un governo degno di questo nome e se saremo noi costruiremo una Italia forte in una Europa giusta, contro quei nani politici così presi a contare gli spiccioli da non rendersi conto che stanno devastando il sogno europeo”.