Mercoledì 15 luglio 2020 - 09:23

Ue, Conte: Consiglio non può mancare obiettivo rilanciare economia

Solo uniti riusciremo a rendere Europa di nuovo forte

Roma, 15 lug. (askanews) – “Il consiglio europeo deve mostrarsi all’altezza della sua coraggiosa missione, non può mancare l’obiettivo epocale di rilanciare l’economia europea per disegnare il futuro del continente per i prossimi decenni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del consiglio europeo di venerdì e sabato prossimi.

“Solo uniti riusciremo a rendere l’Europa di nuovo forte e protagonista nel mondo. Risposte nazionali sarebbero anacronistiche e non efficaci – ha avvertito il premier -, servono soluzioni e rimedi comuni non paure o il ritorno a un piccolo mondo antico dominato da egoismi e chiusure identitarie che sarebbe molto più esposto al rischio di un inesorabile declino”.