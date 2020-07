Mercoledì 15 luglio 2020 - 17:44

Salvini: se Conte porta in Parlamento taglio tasse avrà voti Lega

Copiate gli altri paesi europei, non aspettate recovery fund

Roma, 15 lug. (askanews) – “La Germania ha tagliato le tasse davvero, non sui giornali. Se lei porterà in quest’aula un’ipotesi di taglio delle tasse, avrà i voti della Lega in un minuto. Ma non sono le interviste al Fatto quotidiano che migliorano la vita dei nostri imprenditori”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte in aula al senato nel corso del dibattito sulle comunicazioni del capo del governo in vista del consiglio europeo.

“I soldi di cui state parlando – ha sottolineato Salvini – arrivano nella primavera 2021. Gli altri paesi europei stanno aspettando questi soldi? No. Macron, anche se non sono un suo tifoso, ha già stanziato 8 miliardi annui per l’aumento degli stipendi di medici e infermieri, cosa che mi piacerebbe accadesse anche qui, poi per il turismo 16 miliardi, 8 miliardi sull’auto. Copiate gli altri, non dico di fare meglio ma quantomeno copiare”.

“La comunità italiana – ha concluso – ha versato in questi anni 200 miliardi di euro nelle casse europee e lei viene qui di settimana in settimana a dirci che a fronte di questi miliardi, se facciamo i bravi, se accogliamo un po’ di clandestini, se facciamo un taglio delle pensioni e la patrimoniale forse ci restituiscono una piccola parte di quei miliardi. Ma voi siete matti”.