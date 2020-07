Martedì 14 luglio 2020 - 14:19

“La Campania può diventare la Baviera dell’Italia” (il governatore De Luca)

Modello di efficienza e dinamismo

Napoli, 14 lug. (askanews) – “La Campania può diventare la Baviera d’Italia. La regione tedesca che è modello di sviluppo, efficienza e dinamismo, con una grande agricoltura ma anche una grande industria all’avanguardia”. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento Benevento. Per il governatore, la Campania può diventare “eccellenza industriale, ma anche con una grande agricoltura proprio come abbiamo qui in provincia di Benevento”. “Ci sono tante opportunità di lavoro qui. Dunque, non dobbiamo ricreare il Regno dei Borbone ma sicuramente possiamo avere, oggi in Italia, una regione all’avanguardia anche in termini di crescita” conclude De Luca.

Aff/Int2