Lunedì 13 luglio 2020 - 13:34

Zaia dice che è stato isolato il ceppo serbo e che è più aggressivo

Nei quattro pazienti di ritorno dalla Serbia

Venezia, 13 lug. (askanews) – “Nei quattro pazienti” di ritorno dalla Serbia “sottoposti al tampone, la carica virale era molto elevata”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa indetto a Marghera (Venezia) per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “Senza dire nulla a nessuno ho fatto sequenziare il virus serbo” trovato sull’imprenditore vicentino che ha portato qui il virus dopo un viaggio di lavoro, i due suoi colleghi e una donna cinese di Padova. “Il risultato è che il virus è migratorio, non autoctono, ed è più aggressivo – ha sottolineato Zaia -. Ha delle mutazioni, essendo cresciuto in un cluster straniero, che seguono la sua storia”.

