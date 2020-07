Lunedì 13 luglio 2020 - 07:01

Conte: mai scavalcato il Parlamento. Non voglio pieni poteri

Le elezioni regionali si terranno nella data stabilita

Roma, 13 lug. (askanews) – “Chi evoca il modello Orbàn dice una sonora stupidaggine. Io non ho né voglio pieni poteri. Le elezioni regionali si terranno nella data stabilita. E il Parlamento non è mai stato né sarà mai scavalcato”. A spiegarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista al “Fatto”.

“Ho già chiarito che, sulla proroga o meno dello stato di emergenza Covid, abbiamo tempo per decidere sino a fine luglio – aggiunge Conte – Sarà una decisione collegiale del governo, che verrà poi sottoposta al doveroso passaggio parlamentare con un’ampia discussione pubblica. Questo governo ha dimostrato coni fatti, non a parole, di aver sempre rispettato le Camere, riferendo su ogni decisione e limitando, anche nella fase più acuta dell’emergenza, le misure precauzionali allo stretto necessario, all’insegna dei criteri di adeguatezza e proporzionalità”.