Domenica 12 luglio 2020 - 14:36

Cosa dice l’opposizione sulla vicenda Autostrade

I commenti di Lega e Forza Italia

Roma, 12 lug. (askanews) – “Il Governo Pd-5S è sempre più diviso sulla concessione ad Autostrade e continua a non decidere. Ma quel che è più grave è che l’esecutivo è solo concentrato sulla governance di Aspi e sul futuro societario, trascurando il vero obiettivo: il risarcimento dei danni alla Liguria per il crollo del ponte Morandi in termini di opere compensative e di diminuzione dei pedaggi”. Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale infrastrutture, Edoardo Rixi.

“Visti i danni ingenti al sistema logistico portuale in termini di diminuzione di traffici legati al caos di queste settimane – aggiunge – il Governo deve chiedere il finanziamento anche di opere portuali, come la nuova diga Foranea di Genova, del valore di un miliardo, e infrastrutture di terra, a partire dal tunnel della Val Fontanabuona, per circa 400 milioni, che potrebbe rappresentare il primo tratto della gronda di Levante, in parallelo all’avvio della gronda di Ponente. La strada che sta imboccando il governo su Aspi porterebbe a un semplice cambio di azionariato, ma nessuna azione e intervento a compensazione dei danni subiti dalla Liguria e dal Nord Ovest, territori che hanno visto e subito immani tragedie. Una situazione inaccettabile. Il governo cambi subito rotta”.

In una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha dichiarato a sua volta:”Forza Italia non difende i Benetton, Forza Italia difende l’interesse dei cittadini. Aspi ha di fatto accettato tutte le richieste avanzate nelle scorse settimane da Palazzo Chigi: 3,4 miliardi di indennizzo per il crollo del Ponte Morandi, un piano di investimenti da quasi 15 miliardi di euro (con dentro opere strategiche come la Gronda di Genova e il passante di Bologna), una riduzione del costo dei pedaggi. Adesso la partita è tutta politica. Partito democratico e Italia Viva sono pronti a chiudere l’accordo, il Movimento 5 Stelle rimane sulle barricate, ma non troppo. Statalizzare Autostrade, come invece sembra voglia fare il premier Conte, per tenere insieme i cocci della sua maggioranza, rappresenterebbe un pericoloso ritorno al passato e un grave danno per gli italiani”.

Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Fi al Senato, ha detto: “Governo e maggioranza siano seri, basta con i giochetti. Se il teatrino attorno ad Atlantia è finalizzato esclusivamente alla nazionalizzazione della rete autostradale Conte lo dica chiaramente e si assuma la responsabilità di sostenere questo assurdo progetto voluto dai grillini che aprirebbe un nuovo scontro nella maggioranza. Il governo però deve decidere e comunicare subito che scelta intende prendere. Non si può stare sempre con due piedi in una scarpa: è ignobile giocare con la ‘pancia’ dei cittadini quando si parla di fatti ben noti come le concessioni autostradali ai Benetton e contestualmente prorogargli in sordina la gestione dell’aeroporto di Fiumicino. Se Atlantia è considerata affidabile e seria può gestire le infrastrutture italiane, se invece è ritenuta inadatta non gli si sarebbero dovute prorogare neanche le concessioni dello scalo aeroportuale romano”.

