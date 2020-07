Domenica 5 luglio 2020 - 12:46

Come hanno risposto Calenda e Gori a Orlando

Dopo il Tweet del vicesegretario sul Pd uguale alla Lega se non avesse subito 3 scissioni

Roma, 5 lug. (askanews) – “Non ho fatto scissioni. Me ne sono andato da solo perché ritenevo l’alleanza con i 5S mortale per i riformisti. Era la posizione unanime del Pd. Votata negli organi e confermata nella prima relazione di Zingaretti. Vi siete scissi voi dalle vostre promesse e dai vostri valori”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo alla dichiarazione di Andrea Orlando secondo cui oggi il Pd sarebbe pari alla Lega se non ci fossero state scissioni.

“Pensa il Psi: se nel ’21 non avesse subito la scissione di Livorno a quest’ora dove stava…”. Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha replicato su twitter ad Andrea Orlando. Alla risposta di Gori, il vicesegretario dem ha ribattuto: “Allora w le scissioni!”.

Int2