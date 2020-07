Venerdì 3 luglio 2020 - 14:23

Zaia si arrabbia e anticipa misure anti Covid-19 più restrittive (parla anche di ricovero coatto)

"Irresponsabile chi scrive sui social cose che faranno morire persone"

Venezia, 3 lug. (askanews) – “Lunedì firmerò un ordinanza per inasprire le regole: io prevederei la carcerazione, non esiste che un positivo vada in giro a prescindere. In caso come questo serve il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Sono davvero arrabbiato”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

“Voglio dire a livello nazionale prendere in mano la questione – ha proseguito il governatore – che ci sia il ricovero coatto Tso. Non possiamo stare a discutere con una persona che rifiuta di farsi ricoverare e dobbiamo essere severissimi con gli isolamenti fiduciari, se non stai a casa da positivo… Non ce l’ho con nessuno, ma ho l’obbligo di gestire la sanità e la salute”.

“Sono rammaricato, abbiamo dato disposizione di tolleranza zero e se ci sono elementi per fare denuncia ho detto che si provveda di farle, non possiamo permettere che ci sia la diffusione del virus per irresponsabilità di qualcuno. Abbiamo buttato via 4 mesi a parlare, è grave quello che è accaduto siamo passati da rischio basso a rischio grave. E’ gravissimo quello che è accaduto”, ha concluso.

“Sta accadendo, siamo passati da rischio basso a rischio elevato con un Rt che è 1,63%, prima avevamo lo 0,43 non so a chi fare i complimenti”. Così Zaia. “Se continuiamo ad andare in giro senza mascherina negli assembramenti – ha aggiunto – pensando che il virus è un’invenzione è inevitabile che accadano queste cose. O forse qualcuno pensa che il virus di alcune categorie sociali per fascia d’età e che esaurito numero degli ospiti il virus non ci sarà più. Invece c’è una categoria di irresponsabili che stanno infarcendo i social media di informazioni che faranno morire delle persone. Dovremo parlare di postumi di coronavirus, encefaliti, miocarditi, insufficienze renali, perdita della mobilità, è un virus che fa male, state preparando la cura per il neonato quando tornerà forte non ce ne sarà più per nessuno”, ha concluso.

“Abbiamo 5 positivi: 3 a Vicenza, 1 a Padova, 1 a Verona, questi casi hanno dato vita a 52 isolamenti fiduciari a vicenza e 37 a Verona. La storia: un cittdino che torna il 25 giugno era in trasferta di lavoro in Serbia insieme ad altre due persone, lo stesso giorno comincia ad avere febbre, malessere, inappetenza etc. Il 26-27 giugno, ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo ed extralavorativo, il 28 si è recato al pronto soccorso nel Vicentino, ha fatto il tampone ed è risultato positivo. E’ stato trasferito a Vicenza e gli è stato proposto il ricovero che ha rifiutato, il ricovero deve essere coatto, quelli di Roma ci diano strumenti per fare i ricoveri e buttare via la chiave, ebbene ha rifiutato il ricovero, viene poi ricoverato dopo tanta insistenza il 1 luglio e attualmente è in rianimazione”.

