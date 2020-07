Venerdì 3 luglio 2020 - 15:48

Vincenzo De Luca sul focolaio Covid di Mondragone

Le parole del governatore della Campania

Napoli, 3 lug. (askanews) – “Abbiamo affrontato il focolaio di Mondragone con il rigore e la tempestività di sempre. Possiamo dire che oggi la Campania è contagio zero e il focolaio della città casertana è stato isolato”. Così, durante una diretta su Facebook, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, torna sul focolaio scoppiato qualche giorno fa nei palazzi ex Cirio a Mondragone (Caserta). Il governatore evidenzia che la Regione ha effettuato i tamponi “a tutti gli abitanti dei palazzi ex Cirio, sia italiani, sia bulgari che di varia nazionalità”.

De Luca ricorda che dopo la data di scadenza della zona rossa (prevista per il 9 luglio) nei palazzi ex Cirio, “si effettueranno altri tamponi a tutti. Se dovessero esserci altri positivi, li ricovereremo negli ospedali Covid, ma di certo, dopo quella data, libereremo le palazzine”. Il presidente campano svela che “subito dopo questo periodo di quarantena organizzeremo qualche bella iniziativa a Mondragone per rilanciare l’economia turistica e agricola. Cioè promuovere lo sviluppo del territorio e non danneggiarlo”.

“Dobbiamo continuare ad avere gli occhi aperti e quando dovesse emergere qualche problema, dobbiamo denunciarlo, affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività. Abbiamo il dovere di fare sempre operazioni verità, senza occultare nulla, a maggior ragione quando si parla della salute dei cittadini”.

Aff/Int2