Venerdì 3 luglio 2020 - 20:39

Ok quasi unanime sulle scuole paritarie: 150 milioni in più

Emendamento Lega riformulato approvato dalla commissione bilancio

Roma, 3 lug. (askanews) – Via libera quasi unanime, con qualche distinguo M5S, da 150 milioni in più per le scuole primarie e secondarie paritarie: 100 milioni per le scuole con bambini fino a 6 anni e 50 milioni per le rette dei ragazzi più grandi. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento della Lega al dl Rilancio, sottoscritto dai capigruppo d’Aula o commissione: Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Crippa, Del Rio, Lupi, Fassina e Tabacci.

Un decreto del ministro dell’Istruzione ripartirà le risorse stanziate per il mancato pagamento delle rette con le scuole chiuse per l’emergenza Coronavirus.

Fdi ha chiesto (e la proposta è stata accolta) che venisse precisato il testo con la dizione “compresi i servizi educativi autorizzati” per evitare che alcuni asili potessero essere esclusi.

Int2