Giovedì 2 luglio 2020 - 14:51

Tensione su dl semplificazioni, Iv chiede stralcio abuso ufficio

Per Leu ci sono "ancora molti punti aperti"

Roma, 2 lug. (askanews) – Alle 16 a Palazzo Chigi è in programma il pre-Consiglio dei ministri, ma nella maggioranza il vertice di stamani a Palazzo Chigi non ha ancora portato a un accordo sul dl semplificazioni.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, confermano partecipanti alla riunione, vuole portare il provvedimento nel prossimo Cdm (ancora da fissare), comunque entro la settimana. Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti.

Oggi, secondo quanto si apprende da fonti di Italia viva, il partito di Matteo Renzi ha chiesto lo stralcio delle norme inserite in materia di abuso d’ufficio e danno erariale. Ottenuto invece, spiegano le fonti, che sia fatto un elenco di opere pubbliche strategiche, individuando per ognuna un commissario.

Per Leu, Loredana De Petris ammette che “ci sono ancora molti punti aperti”, ma il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede cerca di smorzare le polemiche. “In questo momento – ha detto il Guardasigilli – a cittadini e imprese non interessano le distanze tra le forze politiche che hanno il dovere di dialogare, confrontarsi e trovare la sintesi, al Paese interessa che la maggioranza sia in grado di offire in tempi brevissimi soluzioni importanti per sbloccare l’economia e farla ripartire”.

La palla passa adesso al pre-Consiglio, dopo il quale, probabilmente, sarà necessario un altro confronto, per evitare di andare in Cdm “al buio”.