Venerdì 26 giugno 2020 - 18:03

Scuola, Conte: non tollereremo più classi pollaio

"Lavoriamo per meno sovraffollamento"

Roma, 26 giu. (askanews) – “Le classi pollaio non ci piacciono, non le tolleriamo più. Vogliamo meno sovraffollamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.