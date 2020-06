Venerdì 26 giugno 2020 - 17:59

Scuola, Conte: il 14 settembre i nostri figli tornano in classe

"Nella massima sicurezza"

Roma, 26 giu. (askanews) – “Ci siamo predisposti per ritornare in piena sicurezza a settembre a scuola: abbiamo predisposto delle linee guida che ci consentiranno il 14 settembre di far tornare i ragazzi e le ragazze, i nostri figli, in classe in condizioni di massima sicurezza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.