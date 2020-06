Venerdì 26 giugno 2020 - 18:35

Dl semplificazioni, Conte: prossima settimana bozza in Cdm

"Ma coinvolgeremo anche gruppi parlamentari di maggioranza"

Roma, 26 giu. (askanews) – “Sul decreto semplificazioni ieri abbiamo avuto una riunione con i capi delegazione per un aggiornamento sulla bozza che voi fareste di tutto per diffondere già adesso e rovinarci il lavoro perché quando viene pubblicata una bozza ci mettete in imbarazzo, iniziano una serie di discussioni spesso sul nulla”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“La road map sul dl semplificazioni è questa: al prossimo Cdm settimana prossima portiamo la bozza ma avremo delle verifiche ulteriori sul testo perché questa è una riforma che sta suscitando molta attenzione. Sono consapevole che i gruppi parlamentari di maggioranza vogliono essere coinvolti. Mi sembra corretto, siccome stiamo ricorrendo molto frequentemente alla decretazione d’urgenza dobbiamo coinvolgerli e lo faremo settimana prossima”, ha concluso.