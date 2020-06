Venerdì 26 giugno 2020 - 18:29

Conte: rispetto Merkel ma per l’Italia i conti li facciamo noi

"Su Mes non è cambiato nulla, ventaglio misure allo studio col Mef"

Roma, 26 giu. (askanews) – “Sul Mes non è cambiato nulla. Rispetto le opinioni della Merkel ma a far di conto per l’Italia è il sottoscritto con Gualtieri e i ragionieri dello Stato e con tutti i ministri. Ci stiamo predisponendo per un piano di recovery plan italiano a settembre”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, commentando l’intervista di Angela Merkel alla Stampa, in cui la cancelliera tedesca sostiene che i soldi del recovery fund non basteranno.

“Stiamo facendo di conto in questi giorni, ci aggiorniamo continuamente sui flussi di cassa. Nella riunione di ieri con i capidelegazione abbiamo iniziato a ragionare con Gualtieri sul ventaglio di possibilità, sui prossimi provvedimenti e ci aggiorneremo a inizio settimana prossima. Sono allo studio col Mef varie misure, c’è un ventaglio di ipotesi. Sure è un percorso attivato e quindi è probabile chiederemo di partecipare al programma”, ha aggiunto.