Venerdì 26 giugno 2020 - 00:08

Annullata in Senato la delibera sul taglio dei vitalizi. Insorgono M5S e Pd

Di Maio: senza parole. Zingaretti: scelta sbagliata

Roma, 26 giu. (askanews) – La Commissione contenziosa del Senato ha accolto in parte i ricorsi e di conseguenza ha annullato la delibera sui tagli ai vitalizi agli ex senatori in alcuni suoi passaggi. Lo ha detto il presidente della commissione Giacomo Caliendo (FI). Per Caliendo “tutti debbono contribuire alla finanza pubblica, anche i titolari dei vitalizi, ma con le regole dettate dalla Corte Costituzionale”.

Immediata la reazione sdegnata del Movimento 5 Stelle (M5S) e del Partito democratico (Pd). In una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha scritto: “La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Ci provavano da mesi: lo hanno fatto di notte, di nascosto. E’ uno schiaffo a un Paese che soffre. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo stato di diritto e il principio di uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?”.

Gli ha fatto eco il ministro degli Esteri M5S Luigi Di Maio. Su Facebook Di Maio ha commentato: “La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera sull’abolizione dei vitalizi.

Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Senza parole”.

“Chi pensa di gioire – ha aggiunto Di Maio – allora non ha capito nulla. Se ci sono interessi da tutelare sono solo quelli dei cittadini italiani che hanno sofferto per mesi gli effetti di questa pandemia. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”.

Su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretta ha a sua volta scritto: “Sui #vitalizi una scelta insostenibile e sbagliata. La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia”.

