Giovedì 25 giugno 2020 - 22:07

Commissione Senato annulla parte delibera taglio vitalizi

Caliendo: "Le regole le detta la Corte costituzionale"

Roma, 25 giu. (askanews) – La Commissione contenziosa del Senato ha accolto in parte i ricorsi e di conseguenza ha annullato la delibera sui tagli ai vitalizi agli ex senatori in alcuni suoi passaggi. Lo ha detto il presidente della commissione Giacomo Caliendo (FI).

Per Caliendo “tutti debbono contribuire alla finanza pubblica, anche i titolari dei vitalizi, ma con le regole dettate dalla Corte Costituzionale”.