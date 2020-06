Lunedì 22 giugno 2020 - 14:47

De Luca dice che Salvini porta “seccia”

Senza mai nominarlo il governatore della Campani lo attacca

Napoli, 22 giu. (askanews) – “In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia o in altre regioni del Nord, dove, ad esempio, gli anziani erano per terra perché non c’era un buco dove ricoverarli. Noi dobbiamo sempre prepararci all’ipotesi più pessimistica. Abbiamo presentato 3 giorni fa al ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato che prevede il raddoppio dei posti di terapia intensiva e un aumento significativo di quelli di sub-intensiva. Dobbiamo sempre essere pronti ad ogni evenienza”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della consegna del cantiere della stazione “Di Vittorio” della metropolitana, a Napoli. Poi, senza mai nominarlo, il governatore torna ad attaccare Salvini: “Poi c’è qualcuno che lavora per portare ‘seccia’, come quell’esponente politico che voi conoscete e che lavora perché ci sia un’altra epidemia. Noi, intanto, contiamo di scansarla”.

