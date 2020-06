Venerdì 19 giugno 2020 - 13:22

Zingaretti dice che nel Lazio la curva dei contagi è controllata

"Pilastri le mascherine, distanza di sicurezza, igiene, tracciamento"

Roma, 19 giu. (askanews) – “La curva è controllata, non abbassiamo la guardia e stiamo tenendo una grande attenzione al tracciamento, all’isolamento e alla verifica lafdove ci sono i focolai”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una videoconferenza con i giornalisti dedicata alla sanità.

“Noi teniamo sempre alta la sicurezza ma guardando i dati degli ultimi 10-15 giorni al netto dei focolai individuati immediatamente e isolati, siamo in una regione di 6 milioni di abitanti dove sostanzialmente le attività economiche, produttive e sociali sono riprese quasi tutte. I nostri sono numeri di una regione aperta e quindi dobbiamo continuare su 2 grandi pilastri: le persone devono mantenere alta la vigilanza sulle 3 grandi sfide per la sicurezza ovvero mascherine, distanza di sicurezza e igiene sia personale che dei luoghi e questi 3 elementi ce li porteremo dietro fino a quando non ci sarà il vaccino. Altro pilastro – ha aggiunto – è il tracciamento in caso di positività e i due focolai romani appena individuati sono stati circoscritti proprio grazie al grande lavoro di tracciamento”.

Bet/Int5