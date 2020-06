Venerdì 19 giugno 2020 - 02:00

Regeni, Conte: chiesti all’Egitto progressi rapidi e concreti

"Ho un solo obiettivo, l'accertamento della verità"

Roma, 18 giu. (askanews) – “Ho un solo obiettivo, l’accertamento della verità”, ha scandito il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, sottolineando di aver chiesto all’Egitto “progressi rapidi e concreti”.

L’audizione è iniziata alle 22.12, con l’introduzione del presidente della Commissione Erasmo Palazzotto. Conte ha svolto la sua relazione, poi ha risposto alle numerose domande dei parlamentari. Infine, per circa 40 minuti, si è passati in modalità riservata, come richiesto dal premier, per riferire le dichiarazioni del presidente egiziano Al Sisi nei recenti colloqui telefonici.

“Poco più di 4 anni dalla tragica scomparsa, dalla barbara uccisione di Regeni tutta l’Italia, le sue istituzioni e la pubblica opinione continuano ad attribuire incessante priorità alla ricerca della verità sulla sua morte”, ha sottolineato il premier, assicurando: “Le autorità politiche, io personalmente e tutte le altre, le autorità diplomatiche, e nessuno deve dubitarne, non hanno mai smesso di sollecitare con forza alle controparti egiziani, a vari livelli, progressi tangibili, significativi, nell’identificazione dei responsabili dell’efferato delitto”.

Nell’accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni “il governo da me presieduto non ha di certo lesinato sforzi e impegno. Io per primo – ha detto Conte – ho posto la vicenda Regeni sempre in cima alla mia agenda de miei numerosi contatti e colloqui telefonici, in particolare con il presidente egiziano Al Sisi e anche indipendentemente dal novero delle questioni di volte in volta affrontate e trattate”.

“Mi sono confrontato con il presidente egiziano Al Sisi anche in occasione del nostro più recente colloquio, la telefonata di domenica 7 giugno, esprimendo ancora na volta, in modo inequivoco, fin dalle prime battute, la forte aspetattiva mia, dell’intero Paese per progressi rapidi e concreti nelle indagini”, ha riferito il presidente del Consiglio dei ministri. E – ha aggiunto – “ho sottolineato anche le nostre perduranti attese al riscontro della rogatoria inviata al Cairo più di un anno fa”. Anche nell’ultimo colloquio telefonico del 7 giugno con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi “ho sollecitato il mio interlocutore a favorire un concreto segnale di una collaborazione più intensa. Al Sisi per parte sua ha sempre manifestato nei nostri colloqui, e quello di domenica non ha fatto eccezione, piena comprensione per le richieste italiane e disponibilità sua e delle autorità egiziane a collaborare verso il perseguimento dell’obiettivo riconosciuto essenziale per rilanciare le nostre relazioni”. “Anche in questa ultima occasione – ha ribadito Conte – ho fatto presente che attendiamo ancora una dimostrazione tangibile di tale volontà”.

“Ho un solo obiettivo, l’accertamento della verità. Poi discorsi, coloriture politiche, posizioni varie…io – ha concluso il premier – fino a quando ci sarò chiederò sempre e comunque l’accertamento della verità”.