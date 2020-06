Venerdì 19 giugno 2020 - 13:23

Piano Ue, Conte: non prevalga gruppo di Paesi ma Europa intera

"Dibattito di portata storica, proposta Commissione ambiziosa"

Roma, 19 giu. (askanews) – “In questo dibattito di portata storica, non deve essere un gruppo di Paesi a prevalere; deve essere l’Europa a prevalere nella sua interezza, con la forza della sua ambiziosa proposta”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in videoconferenza al Consiglio europeo sul recovery fund.

Secondo Conte è “giusto il nome scelto per la proposta della Commissione ‘Next Generation EU’, perché noi non stiamo lavorando solo per preservare il mercato unico e i nostri interessi comuni; stiamo lavorando per difendere i nostri valori e per assicurare un futuro alle nuove generazioni”.