“Ho un solo obiettivo, l’accertamento della verità” (Conte sul caso Regeni)

"Fino a quando ci sarò lo chiederò sempre"

Roma, 19 giu. (askanews) – “Ho un solo obiettivo, l’accertamento della verità. Poi discorsi, coloriture politiche, posizioni varie…io fino a quando ci sarò chiederò sempre e comunque l’accertamento della verità”, lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni.

“Ho detto che non sarà mai possibile una visita di stato, con tutti gli onori che vorrebbero riservare al premier italiano, in Egitto, fino a quando non riusciremo a compiere significativi passi avanti in questa direzione” quella dell’accertamento della verità sulla di Giulio. Conte ha aggiunto che non sono possibili “tante e varie altre iniziative. Mi è stata prospettata ad esempio l’inaugurazione di i un’università del Cairo. Ma un pieno dispiegamento dei rapporti non è possibile. Ho sempre rappresentato remore esplicitando il fatto che fino a quando non avremo un accertamento della verità non potremo considerare questi rapporti, non potremo pretermettere questo aspetto e lasciare che i rapporti dispieghino questa potenzialità”.

