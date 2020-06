Venerdì 19 giugno 2020 - 13:16

Dl elezioni, D’Incà: opposizioni creano difficoltà agli italiani

"Se decreto fosse decaduto elezioni a Ferragosto"

Roma, 19 giu. (askanews) – “Se il decreto in conversione oggi al Senato per il rinnovo di 6 consigli regionali e di oltre 1.100 consigli comunali fosse decaduto, come volevano le opposizioni, avrebbe creato grandi difficoltà agli italiani”. Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, commentando il voto di fiducia al Senato.

“Per prima cosa – sottolinea – si sarebbe generata una grande confusione per gli atti adottati e da adottare dalle amministrazioni in regime di proroga, con enormi problemi proprio in questa fase di emergenza Covid19. In secondo luogo, si sarebbero dovute indire immediatamente le elezioni regionali e comunali che, a questo punto, si sarebbero dovute svolgere nelle settimane a cavallo di ferragosto”.