Venerdì 19 giugno 2020 - 13:18

Conte: proposta Commissione Ue equa, non scendere al di sotto

"Combinazione prestiti e sussidi rafforzerà resilienza Unione europea"

Roma, 19 giu. (askanews) – “La proposta della Commissione è equa e ben bilanciata. Sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie già indicate. E anche la combinazione tra prestiti e sussidi è ben costruita. Questa combinazione ci aiuterà a realizzare investimenti e riforme in modo da rafforzare la convergenza e la resilienza dell’intera Unione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il Consiglio europeo convocato in videoconferenza per discutere della proposta di Recovery Fund.