Venerdì 19 giugno 2020 - 14:07

Conte: l’Italia farà riforme per migliorare produttività e crescita

Il Premier al Consiglio Ue sul Recovery Fund

Roma, 19 giu. (askanews) – “L’Italia ha già avviato una consultazione nazionale con tutte le forze politiche, produttive e sociali per elaborare un piano di investimenti e riforme che ci consenta di non ripristinare la situazione pre-Covid 19 ma di migliorare il livello di produttività e di crescita economica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del Consiglio Ue in videoconferenza, che sta lavorando per la messa a punto del piano di Recovery fund presentato dlla Commissione Ue.

“La Commissione europea e la Bce non hanno mancato l’appuntamento con la Storia. Ora è il turno del Consiglio Europeo di essere all’altezza della sfida e di dare un segnale politico forte. A me non piace la formula ‘compromesso’, preferisco si lavori per una ‘decisione politica ambiziosa’”, ha sottolineato COnte.

“Anche i tempi sono molto importanti – ha aggiunto il premier -. Dobbiamo assolutamente chiudere l’accordo entro luglio. E dobbiamo assecondare gli sforzi della Commissione di rendere disponibili alcune risorse già per quest’anno”.

