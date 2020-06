Mercoledì 17 giugno 2020 - 08:41

Il Pd sale al 22% e la Lega scende al 24%. Giù il M5s (sondaggio Ixè)

Se Conte guidasse 5S saldo positivo del 2%. Balzo Iv al 2,7%

Roma, 17 giu. (askanews) – In questa settimana il sondaggio Ixè per Carta Bianca evidenzia la ripresa del calo della Lega, che scende al 24,3%, ed un rafforzamento del Pd (22%) che accorcia le distanze dal partito di Salvini. Nel Movimento Cinquestelle l’apertura di una frattura interna lo penalizza di un punto abbondante, riportandolo al 16,1%.

Se a guidarlo fosse il premier Conte, quasi un quinto degli elettori del Movimento non confermerebbe l’intenzione di votarlo, mentre convergerebbe sui 5 Stelle quasi il 5% dagli altri schieramenti e dall’area dell’astensione, con un saldo complessivamente positivo di circa 2 punti. Tra gli altri partiti, si osserva un ulteriore consolidamento di Forza Italia (7,9%) e il balzo di Italia Viva al 2,7%.

L’elettorato 5 Stelle si spacca di fronte allo scontro sul congresso (il 44% è con Grillo, il 33% con Di Battista e uno su quattro non prende posizione), ma si ricompatta sull’indicazione di Conte come leader più adatto a guidare il movimento (58%).

Seguono a notevole distanza Di Maio (16%) e Di Battista (15%).

Nel sondaggio Ixè per Carta Bianca la fiducia nel presidente del Consiglio scende di un punto anche questa settimana, attestandosi sul 56%. Si avvicina il presidente del Veneto, Luca Zaia, con un gradimento del 51%. Più indietro Meloni (33%) e Salvini (29%).Arretra di 2 punti la fiducia in Di Maio (23%), superato da Zingaretti (25%) e appaiato a Berlusconi (23%). Gli Stati Generali convincono oltre la metà degli italiani: il 53% ritiene che sia un’iniziativa utile, mentre ne mette in dubbio l’utilità 1 italiano su 3.

