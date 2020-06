Mercoledì 17 giugno 2020 - 18:46

Conte: disorientato da opposizione, disertano anche Parlamento

"Dobbiamo capire dove possiamo incontrarci, ma ce la faremo..."

Roma, 17 giu. (askanews) – Giuseppe Conte è “disorientato” dall’opposizione, il presidente del Consiglio lo ha detto durante la conferenza stampa a margine degli Stati generali, commentando la scelta del centrodestra di disertare l’aula durante l’informativa sul Consiglio europeo.

“Sono un po’ sorpreso, un po’ disorientato Ho invitato le opposizioni in questo luogo di alta rappresentanza e hanno detto che non andava bene, perché non era istituzionale. Poi mi hanno detto ‘vieni in Parlamento’: sono andato in Parlamento e si sono allontanati Sono un po’ confuso, dobbiamo capire dove potremo incontrarci. Ma ce la faremo ”.