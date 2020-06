Martedì 16 giugno 2020 - 09:17

“Sono un grande tifoso della Lista Conte!” (così Renzi)

Il leader di Italia Viva alla Stampa di Torino

Roma, 16 giu. (askanews) – “Io sono un grande tifoso della Lista Conte! Non lo dicono i sondaggi che porterebbe via voti ai Cinque stelle e al Pd? Un sondaggio oramai è un selfie dell’istante e da qui al 2023,tante cose cambieranno. E comunque sarebbe bene che il presidente del Consiglio e noi forze della maggioranza ci occupassimo dei posti di lavoro e non dei sondaggi”. E’ quanto dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in una intervista alla Stampa di Torino.

Quanto alla rivelazione di ieri del quotidiano spagnolo Abc sui presunti soldi versati dal Venezuela di Chavez al Movimento Cinque Stelle, Renzi afferma che è “giusto indagare. Come si è fatto sui soldi russi, presunti a Salvini, ora di indaghi sui soldi venezuelani presunti, a Casaleggio. Nel frattempo perquisiscono solo quelli che finanziano regolarmente la Leopolda”.

Plg/Int9