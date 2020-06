Martedì 16 giugno 2020 - 21:02

Fase 3, Conte: Bonomi? Forse ha ansia da prestazione politica

"Da Confindustria mi aspetto ansia da prestazione imprenditoriale"

Roma, 16 giu. (askanews) – “Mi dicono che quando c’è un nuovo insediamento c’è una certa ansia da prestazione politica. Io dal dottor Bonomi e da tutti gli associati mi aspetto un’ansia da prestazione imprenditoriale, è questo il loro scopo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in una intervista a Fanpage.it, a proposito delle critiche del numero uno di Confindustria all’esecutivo.

“Noi comunque – ha assicurato – ci siamo e saremo al loro fianco per promuovere il Made in Italy anche all’estero, per sostenere l’export, per aiutarli anche per quanto riguarda la domanda interna, che è in forte calo”.